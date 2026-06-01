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Racconto di una notte

SERIE TV01 giugno 2026

Racconto di una notte, la puntata dell'1 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Racconto di una notte, andata in onda lunedì 1 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda lunedì 1 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata dell'1 giugno di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama dell'1 giugno

Sude Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Sude Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

I festeggiamenti prima del matrimonio tra Mahir e Canfeza continuano con la notte dell’henné. Tutto sembra ormai risolto, ma Ezra ha una brutta sensazione.

Alla fine della serata, infatti, Canfeza trova suo padre Kursat ad aspettarla nella sua stanza. L’uomo la minaccia: se il giorno dopo dovesse dire sì a Mahir, condannerebbe a morte Sila per mano di Selim e lo stesso Mahir, che diventerebbe la prima vittima della furia di Cabir.

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