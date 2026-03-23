Michelle Hunziker

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, in una veste completamente rinnovata con la conduzione di Michelle Hunziker.

Le due puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, giovedì 26 e venerdì 27 marzo.

Sul palco, accanto a Michelle Hunziker, nel corso delle due serate si alterneranno otto grandi nomi della musica italiana: Noemi, Albano, Raf, Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale.

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