La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 14 giugno dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante i preparativi per il fidanzamento di Yigit e Lila, lo scontro tra Ender e Sahika si fa sempre più acceso.
Approfittando della casa donata al nipote, Sahika mette in atto un piano per ingannare la famiglia e alterare gli equilibri.
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