Yigit arriva alla villa e questo provoca l'irritazione di Halit, innescando un acceso scontro tra lui ed Ender. Mert e Kerim escogitano un piano contro Halit e ottengono le chiavi del suo ufficio e la combinazione della cassaforte per derubarlo.

In realtà Mert sta attuando questo piano per mettersi in buona luce agli occhi di Halit.

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