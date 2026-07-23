La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 24 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz ha perso l'affidamento del figlio. Disperata, si allea con la sua ex nemica Sahika per vendicarsi di Halit ed Ender.
Nel frattempo, Ender cerca di sbarazzarsi della domestica Aysel.
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