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Forbidden Fruit

SERIE TV22 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 22 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 22 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 22 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 22 luglio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit e Ender con il loro matrimonio a sorpresa hanno sconvolto gli equilibri familiari. Yigit arriva addirittura a rinnegare la madre, convinto che abbia tradito Kaya.

Yildiz è costretta ad affrontare un momento terribile: ha perso l'affidamento di Halit Can e si è trasferita in un quartiere popolare. La ragazza cerca di fare il possibile per ricostruire la sua vita, puntando sul sostegno delle sue nuove vicine.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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