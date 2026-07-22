La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 22 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Halit e Ender con il loro matrimonio a sorpresa hanno sconvolto gli equilibri familiari. Yigit arriva addirittura a rinnegare la madre, convinto che abbia tradito Kaya.

Yildiz è costretta ad affrontare un momento terribile: ha perso l'affidamento di Halit Can e si è trasferita in un quartiere popolare. La ragazza cerca di fare il possibile per ricostruire la sua vita, puntando sul sostegno delle sue nuove vicine.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google