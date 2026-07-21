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Forbidden Fruit

SERIE TV21 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 22 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 22 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 22 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 22 luglio

Talat Bulut (Halit) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Le nozze a sorpresa tra Halit ed Ender scatenano la rabbia di Yigit, che rinnega la madre per non essere stato informato e per il tradimento verso Kaya.

Yildiz è distrutta per aver perso l'affidamento di suo figlio Halit Can.

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