La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 22 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Le nozze a sorpresa tra Halit ed Ender scatenano la rabbia di Yigit, che rinnega la madre per non essere stato informato e per il tradimento verso Kaya.
Yildiz è distrutta per aver perso l'affidamento di suo figlio Halit Can.
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