Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 agosto durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Con l'intento di mettere in cattiva luce Mert agli occhi del presidente Hasan Ali, Sahika ordina al suo assistente Haluk di diffondere in azienda un falso pettegolezzo.



Çagatay accetta di cenare con suo padre Hasan Ali per ricostruire il loro rapporto. L'incontro viene però scoperto da un'amica di Feride, la madre di Çagatay, la quale reagisce nel peggiore dei modi.



Sahika accusa Mert di molestie, mettendolo nei guai con Hasan Ali e facendolo allontanare temporaneamente dall'azienda.



Zehra e Asuman inaugurano il loro avocado bar, invitando parenti, amici e anche Hasan Ali. Durante l'inaugurazione, Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert.



Ender riesce a smascherare il complotto di Sahika contro Mert. Di conseguenza, Sahika viene estromessa dal consiglio di amministrazione.