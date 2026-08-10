La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 11 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan decide di cedere delle terre a Sahin provocando l'ira di Sadakat, che non vuole farsene una ragione.
Nel frattempo Kadir, Muzaffer e Kaya tendono una trappola agli uomini di Demir al fine di ricattarlo.
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