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Far Away

SERIE TV10 agosto 2026

Far away, le anticipazioni dell'11 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 11 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 11 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 12 agosto

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Cihan decide di cedere delle terre a Sahin provocando l'ira di Sadakat, che non vuole farsene una ragione.

Nel frattempo Kadir, Muzaffer e Kaya tendono una trappola agli uomini di Demir al fine di ricattarlo.

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