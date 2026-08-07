Nare dice alla sua famiglia che ha intenzione di divorziare, ma Sadakat è contraria a questa decisione. Cihan prende le difese della sorella e propone di parlare con Erol per avviare le pratiche per il divorzio.



Nel mentre, Kaya riesce a fuggire dalla villa e si reca da Demir.

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