La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 10 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nare dice alla sua famiglia che ha intenzione di divorziare, ma Sadakat è contraria a questa decisione. Cihan prende le difese della sorella e propone di parlare con Erol per avviare le pratiche per il divorzio.
Nel mentre, Kaya riesce a fuggire dalla villa e si reca da Demir.
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