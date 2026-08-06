Far away, la puntata del 6 agosto in streaming

Pur di convincere Demir a non sposare Zerrin, Nare gli racconta la verità sulla morte di Seyda. Demir non vuole crederle ed è deciso a portare a conclusione la sua vendetta verso Cihan.



Ozkan origlia la conversazione tra Nare e Demir e avverte subito Kaya nella speranza che impedisca il matrimonio. Kaya, appresa la notizia, si precipita in comune, ma i suoi tentativi di fermare Zerrin sono vani. Inoltre, sia lui che Cihan apprendono da Nare il motivo per cui Zerrin è costretta a sposare Demir.



Dopo il matrimonio, Sahin viene rilasciato. Mine spinge Alya a chiedere a Cihan informazioni su Meryem, mentre Ugur tenta di mettere in guardia Alya sul pericolo della famiglia Albora.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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