Far away, Zerrin e Demir si sposano

Demir sta per compiere la sua vendetta costringendo Zerrin a sposarlo. Il giorno del matrimonio è arrivato: in comune, di fronte al funzionario, ci sono Zerrin e Demir. Presente alla cerimonia anche la madre della ragazza, Fidan. Nel bel mezzo delle promesse di matrimonio, fa irruzione Kaya, che intima a Zerrin di non sposare Demir.

La ragazza tenta di spiegare il motivo della sua scelta: si sacrifica per tentare di salvare il fratello Sahin dalla prigione. Anche Cihan, giunto sul posto per cercare di fermare Kaya, scopre da Nare cosa sta succedendo: Demir ha in possesso un video che potrebbe scagionare Sahir e se Zerrin lo sposerà consegnerà quel video alla polizia.

Dopo il matrimonio, infatti, Sahin viene rilasciato.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel video sotto, potete vedere la puntata del 6 agosto di Far away.