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Far Away

SERIE TV06 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 7 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 7 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 7 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 7 agosto

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Sahin va a casa di Demir con l'intento di portare via la sorella. Zerrin dissuade il fratello dal farlo, consapevole che ormai è troppo tardi.

Zerrin deve anche affrontare la prima notte con Demir ed è al tempo stesso distrutta e rassegnata. Demir, però, le fa una confidenza che lascerà la ragazza senza parole.

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