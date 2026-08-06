Sahin va a casa di Demir con l'intento di portare via la sorella. Zerrin dissuade il fratello dal farlo, consapevole che ormai è troppo tardi.



Zerrin deve anche affrontare la prima notte con Demir ed è al tempo stesso distrutta e rassegnata. Demir, però, le fa una confidenza che lascerà la ragazza senza parole.

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