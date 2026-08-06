La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 7 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahin va a casa di Demir con l'intento di portare via la sorella. Zerrin dissuade il fratello dal farlo, consapevole che ormai è troppo tardi.
Zerrin deve anche affrontare la prima notte con Demir ed è al tempo stesso distrutta e rassegnata. Demir, però, le fa una confidenza che lascerà la ragazza senza parole.
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