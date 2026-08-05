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Far Away

SERIE TV05 agosto 2026

Far away, la puntata del 5 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 5 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 5 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 5 agosto

Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away
Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away

Mine parla con Alya degli esiti dell'udienza per il divorzio e sospetta che la donna non volesse veramente divorziare da Cihan. Se veramente avesse voluto divorziare, avrebbe chiamato anche Mine a testimoniare, ma Alya non l'ha fatto per non rovinarle la reputazione.

Cihan va a trovare Zerrin e Fidan per comunicare loro che Sedat ha rinunciato a vendicarsi di Sahin. Inoltre, le informa che potranno sempre contare su di lui. Intanto Nare non ha ancora trovato il coraggio di dire a Kaya che Zerrin e Demir si sposeranno.

Mine e Ugur vanno a cena insieme, ma Mine si ubriaca e reagisce molto male quando Ugur afferma che secondo lui si amano. La donna ha una vera e propria crisi e Ugur avverte Cihan. Subito dopo il medico avvisa Alya del fatto che i due sono insieme.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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