Far away, la puntata del 5 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 5 su Canale 5.

Mine parla con Alya degli esiti dell'udienza per il divorzio e sospetta che la donna non volesse veramente divorziare da Cihan. Se veramente avesse voluto divorziare, avrebbe chiamato anche Mine a testimoniare, ma Alya non l'ha fatto per non rovinarle la reputazione.

Cihan va a trovare Zerrin e Fidan per comunicare loro che Sedat ha rinunciato a vendicarsi di Sahin. Inoltre, le informa che potranno sempre contare su di lui. Intanto Nare non ha ancora trovato il coraggio di dire a Kaya che Zerrin e Demir si sposeranno.

Mine e Ugur vanno a cena insieme, ma Mine si ubriaca e reagisce molto male quando Ugur afferma che secondo lui si amano. La donna ha una vera e propria crisi e Ugur avverte Cihan. Subito dopo il medico avvisa Alya del fatto che i due sono insieme.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google