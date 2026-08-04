La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 5 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mine parla con Alya degli esiti dell'udienza per il divorzio, sospettando che la donna non volesse veramente divorziare da Cihan.
Cihan va a trovare Zerrin e Fidan e le informa che Sedat ha rinunciato a vendicarsi su Sahin. Mine e Ugur trascorrono una serata insieme, ma la reazione della donna è inaspettata.
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