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Far Away

SERIE TV04 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 5 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 5 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 5 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 5 agosto

Sinem Unsal (Alya) e Burak Safak (Kadir) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) e Burak Safak (Kadir) in una scena di Far away

Mine parla con Alya degli esiti dell'udienza per il divorzio, sospettando che la donna non volesse veramente divorziare da Cihan.

Cihan va a trovare Zerrin e Fidan e le informa che Sedat ha rinunciato a vendicarsi su Sahin. Mine e Ugur trascorrono una serata insieme, ma la reazione della donna è inaspettata.

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