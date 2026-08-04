Mine parla con Alya degli esiti dell'udienza per il divorzio, sospettando che la donna non volesse veramente divorziare da Cihan.

Cihan va a trovare Zerrin e Fidan e le informa che Sedat ha rinunciato a vendicarsi su Sahin. Mine e Ugur trascorrono una serata insieme, ma la reazione della donna è inaspettata.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google