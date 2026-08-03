La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 4 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il divorzio tra Cihan e Alya è l'occasione per far capire ad Alya che lui prova davvero dei sentimenti per lei. Mentre Cihan accompagna Alya al lavoro incontra il dottor Ugur, presente in aula come testimone in favore della donna.
Cihan e Ugur si chiariranno una volta per tutte?
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google