Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV03 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 4 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 4 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 4 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 4 agosto

Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away

Il divorzio tra Cihan e Alya è l'occasione per far capire ad Alya che lui prova davvero dei sentimenti per lei. Mentre Cihan accompagna Alya al lavoro incontra il dottor Ugur, presente in aula come testimone in favore della donna.

Cihan e Ugur si chiariranno una volta per tutte?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche