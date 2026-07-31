Far away, la puntata del 31 luglio in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 31 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Cihan chiude la relazione con Mine e la donna si dispera. Inoltre quest'ultima torna in ospedale per parlare con Alya, e la aiuta a trovare un avvocato, ma Alya non può accettare l'aiuto di Mine in quanto ex amante di Cihan.
Ugur suggerisce ad Alya il contatto di un avvocato, giunge poi Cihan che discute nuovamente con Ugur e porta via Alya con la forza. Nel frattempo, Fidan cerca di convincere la figlia ad accettare la proposta di matrimonio di Demir ma improvvisamente Kaya le dichiara tutto il suo amore e la sua volontà di sposarla.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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