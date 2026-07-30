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Far Away

SERIE TV30 luglio 2026

Far away, la puntata del 30 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 30 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 30 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 30 luglio

Burak Safak (Kadir) e Sinan Demirer (Muzaffer) in una scena di Far away
Burak Safak (Kadir) e Sinan Demirer (Muzaffer) in una scena di Far away

Alya chiede il divorzio a Cihan, ma lui si oppone e si adopera perché nessun avvocato di Mardin accetti di rappresentarla. Intanto, Fidan supplica Zerrin di accettare la proposta di matrimonio di Demir per far uscire Şahin di prigione.

Nel frattempo, Nare insinua che Alya provi dei sentimenti per Cihan, ma la donna nega. Infine, Cihan e Demir affrontano Sedat: il primo lo invita ad accettare un risarcimento economico per la morte del padre, mentre il secondo cerca di convincerlo ad allearsi con lui contro gli Albora.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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