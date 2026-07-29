La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 30 luglio dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya chiede il divorzio a Cihan, ma lui per evitarlo fa in modo che tutti gli avvocati di Mardin non accettino di rappresentarla. Fidan implora Zerrin di accettare la proposta di matrimonio di Demir.
Nare insinua che Alya provi qualcosa nei confronti di Cihan, ma lei nega. Cihan minaccia Sedat e lo invita ad accettare il denaro come risarcimento per la morte di suo padre.
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