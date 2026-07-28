La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 28 su Canale 5.

Kaya rischia di morire, ma quando Mahmut sta per sparargli interviene Sahin che lo ferma. Parte un colpo accidentalmente e Mahmut muore. Sahin viene arrestato, Demir si occupa di Fidan e Zerrin, mentre Sedat giura vendetta contro famiglia di Kaya.

Alla villa degli Albora, Nare rimprovera il fratello per l'arresto di Sahin, Sadakat accusa Alya di avergli nascosto dove si trovavano i ragazzi e Cihan è deluso dal comportamento di Kadir.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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