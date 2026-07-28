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Far Away

SERIE TV28 luglio 2026

Far away, la puntata del 28 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda martedì 28 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 28 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 28 luglio

Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far away
Gonca Cilasun (Sadakat) in una scena di Far away

Kaya rischia di morire, ma quando Mahmut sta per sparargli interviene Sahin che lo ferma. Parte un colpo accidentalmente e Mahmut muore. Sahin viene arrestato, Demir si occupa di Fidan e Zerrin, mentre Sedat giura vendetta contro famiglia di Kaya.

Alla villa degli Albora, Nare rimprovera il fratello per l'arresto di Sahin, Sadakat accusa Alya di avergli nascosto dove si trovavano i ragazzi e Cihan è deluso dal comportamento di Kadir.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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