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Far Away

SERIE TV27 luglio 2026

Far away, la puntata del 27 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 27 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 27 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 27 luglio

Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far away
Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far away

Alya ha scoperto della relazione tra Cihan e Mine e vorrebbe parlare con lui. Ugur va nell'ufficio di Mine e lei si difende dicendogli che in realtà tra Cihan ed Alya non esiste alcun legame.

Kadir e Alya aiutano Kaya e Zerrin a organizzare, di nascosto, il loro matrimonio, ma gli uomini di Sahin e Mahmut riescono a raggiungere e catturare i ragazzi.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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