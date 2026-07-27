Far away, le trame della settimana dal 3 al 7 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir ), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5 . Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity , dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.

Alya si confronta con l'avvocato Talat riguardo la causa del divorzio e vuole organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Durante l'incontro emerge che Talat è a conoscenza della relazione tra Cihan e Mine.

Cihan accompagna Alya al lavoro e incontra il dottor Ugur, presente in aula come testimone in favore di Alya. Cihan lo invita a smettere di infastidire sua moglie.

Nare non ha ancora rivelato a Kaya che Zerrin sta per sposare Demir. Mine e Ugur vanno a cena insieme, ma Mine si ubriaca e reagisce male quando Ugur le confessa di essere convinto che tra loro ci sia qualcosa.

Nare prova a convincere Demir a non sposarsi con Zerrin e gli rivela la verità sulla morte di Seyda, ma lui non le crede.

Cihan ha portato alla villa Nare e impone alla madre di non rivolgere più la parola a Ozkan.

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