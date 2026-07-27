Far away, le trame della settimana dal 3 al 7 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Alya si confronta con l'avvocato Talat riguardo la causa del divorzio e vuole organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Durante l'incontro emerge che Talat è a conoscenza della relazione tra Cihan e Mine.
Cihan accompagna Alya al lavoro e incontra il dottor Ugur, presente in aula come testimone in favore di Alya. Cihan lo invita a smettere di infastidire sua moglie.
Nare non ha ancora rivelato a Kaya che Zerrin sta per sposare Demir. Mine e Ugur vanno a cena insieme, ma Mine si ubriaca e reagisce male quando Ugur le confessa di essere convinto che tra loro ci sia qualcosa.
Nare prova a convincere Demir a non sposarsi con Zerrin e gli rivela la verità sulla morte di Seyda, ma lui non le crede.
Cihan ha portato alla villa Nare e impone alla madre di non rivolgere più la parola a Ozkan.
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