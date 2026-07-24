Alya ha scoperto della relazione tra Cihan e Mine. Mine racconta tutto ad Ugur e si giustifica dicendo che il matrimonio tra Cihan ed Alya è finto.

Kadir e Alya aiutano Kaya e Zerrin a organizzare, di nascosto, il loro matrimonio, ma gli uomini di Sahin e Mahmut riescono a raggiungere i ragazzi prima che possano fuggire. Kaya non vuole rinunciare a Zerrin.

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