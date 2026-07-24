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Far Away

SERIE TV24 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 27 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 27 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 27 luglio dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 27 luglio

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Alya ha scoperto della relazione tra Cihan e Mine. Mine racconta tutto ad Ugur e si giustifica dicendo che il matrimonio tra Cihan ed Alya è finto.

Kadir e Alya aiutano Kaya e Zerrin a organizzare, di nascosto, il loro matrimonio, ma gli uomini di Sahin e Mahmut riescono a raggiungere i ragazzi prima che possano fuggire. Kaya non vuole rinunciare a Zerrin.

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