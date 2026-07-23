Far away, la puntata del 23 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 23 su Canale 5.

Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away

Mine vuole ricucire il rapporto con Cihan ,ma lui non sembra intenzionato a cambiare idea. Quest'ultimo, con l'aiuto di Erol, vuole scoprire chi sia la talpa, in merito alla scomparsa di Kaya.

Alya viene invitata alla festa per l'anniversario dell'ospedale e Mine informa Ugur del secondo matrimonio di Alya. Nel frattempo, Cihan escogita un piano per mandare via Ugur.

Infine, Alya affronta Demir in merito alla storia di Seyda, ma lui rifiuta di ascoltare le sue parole.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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