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Far Away

SERIE TV22 luglio 2026

Far away, la puntata del 22 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 22 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 22 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 22 luglio

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, con le loro guardie al seguito, si dirigono alla villa degli Albora per cercare Kaya e Zerrin. Cihan telefona a Kaya perchè dovranno trovarlo prima dei Nalhanoglu. Il mattino seguente, una folla inferocita di abitanti di Albora fa irruzione nella villa. Alya si ritrova nel mezzo della folla e Cihan la aiuta a liberarsi.

Gli abitanti hanno per lui alcune richieste alle quali Cihan risponde con autorità, ribadendo che il potere ad Albora appartiene a lui. Consapevole che Kaya sta mettendo a rischio la propria vita per lei, Zerrin tenta di fuggire. Il giovane, però, si accorge, la raggiunge e le chiede di sposarlo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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