Far away, la puntata del 21 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 21 su Canale 5.

Le nozze di Zerrin e Sedat non vengono celebrate per il rapimento della ragazza. Mine e Alya sono sempre più in confidenza e Mine vorrebbe rivelarle che lei e Cihan sono amanti ma non fa in tempo in quanto quest'ultimo porta via Alya.

Infatti di lì a poco Cihan e Alya discutono: entrambi sono molto gelosi. Una volta giunti a casa, Deniz regala alla mamma una cornice con all'interno una fotografia che ritrae lui, Cihan e Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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