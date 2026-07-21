Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV21 luglio 2026

Far away, la puntata del 21 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda martedì 21 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 21 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 21 luglio

Burak Safak (Kadir) in una scena di Far away
Burak Safak (Kadir) in una scena di Far away

Le nozze di Zerrin e Sedat non vengono celebrate per il rapimento della ragazza. Mine e Alya sono sempre più in confidenza e Mine vorrebbe rivelarle che lei e Cihan sono amanti ma non fa in tempo in quanto quest'ultimo porta via Alya.

Infatti di lì a poco Cihan e Alya discutono: entrambi sono molto gelosi. Una volta giunti a casa, Deniz regala alla mamma una cornice con all'interno una fotografia che ritrae lui, Cihan e Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche