Far away, le trame della settimana dal 27 al 31 luglio

Alya scopre che Cihan e Mine hanno una relazione e quando tornano alla villa Cihan non risponde a Mine che cerca di parlargli.



Mahmut sta per premere il grilletto e uccidere Kaya, ma interviene prontamente Sahin che lo blocca. Improvvisamente parte un colpo.



Fidan ha un malore e Demir chiede alla ragazza di sposarlo, in cambio della garanzia che Sahin esca sano e salvo dal carcere.



Alya vuole separarsi da Cihan, ma lui non concede il divorzio e fa in modo che tutti gli avvocati di Mardin non accettino di rappresentarla.



Sconvolta dalla fine della relazione con Cihan, Mine torna in ospedale per confrontarsi con Alya e le propone di aiutarla. Alya, però, rifiuta il suo aiuto, in quanto la donna che ha avuto una relazione con Cihan.

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