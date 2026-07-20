Far away, le trame della settimana dal 27 al 31 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Alya scopre che Cihan e Mine hanno una relazione e quando tornano alla villa Cihan non risponde a Mine che cerca di parlargli.
Mahmut sta per premere il grilletto e uccidere Kaya, ma interviene prontamente Sahin che lo blocca. Improvvisamente parte un colpo.
Fidan ha un malore e Demir chiede alla ragazza di sposarlo, in cambio della garanzia che Sahin esca sano e salvo dal carcere.
Alya vuole separarsi da Cihan, ma lui non concede il divorzio e fa in modo che tutti gli avvocati di Mardin non accettino di rappresentarla.
Sconvolta dalla fine della relazione con Cihan, Mine torna in ospedale per confrontarsi con Alya e le propone di aiutarla. Alya, però, rifiuta il suo aiuto, in quanto la donna che ha avuto una relazione con Cihan.
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