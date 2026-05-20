Su Canale 5 arriva Far Away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico nel suo paese d'origine. La serie andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Far Away è un'adattamento della serie libanese Al Hayba del 2017. Scopriamo trama, cast, personaggi e location della nuova serie turca di Canale 5.

Far away: la trama di Uzak Şehir

La protagonista della serie è Alya, una donna che vive da anni in Canada. Quando il marito Boran muore in circostanze misteriose, Alya si ritrova costretta a tornare in Turchia, nella provincia di Mardin, sua terra natale, per rispettare le ultime volontà e dare sepoltura al defunto.

Con sé porta il figlio Deniz, di soli cinque anni. Quello che dovrebbe essere un viaggio breve si trasforma rapidamente in una trappola. La potente famiglia Albora, guidata dalla suocera Sadakat, le impedisce di riportare il bambino in Canada, costringendola a restare.

Far away: il cast di Uzak Şehir