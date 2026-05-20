Su Canale 5 arriva Far Away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico nel suo paese d'origine. La serie andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away è un'adattamento della serie libanese Al Hayba del 2017. Scopriamo trama, cast, personaggi e location della nuova serie turca di Canale 5.
La protagonista della serie è Alya, una donna che vive da anni in Canada. Quando il marito Boran muore in circostanze misteriose, Alya si ritrova costretta a tornare in Turchia, nella provincia di Mardin, sua terra natale, per rispettare le ultime volontà e dare sepoltura al defunto.
Con sé porta il figlio Deniz, di soli cinque anni. Quello che dovrebbe essere un viaggio breve si trasforma rapidamente in una trappola. La potente famiglia Albora, guidata dalla suocera Sadakat, le impedisce di riportare il bambino in Canada, costringendola a restare.
La serie vanta un cast di oltre 40 attori, con nomi già noti al panorama turco e internazionale. Nel cast principale figurano Sinem Ünsal nel ruolo di Alya, nota al pubblico italiano per il ruolo di Nazlı ne Il Dottor Alì, e Ozan Akbaba, che interpreta Cihan Albora.
Tra gli attori che troviamo nella serie ci sono anche Gonca Cilasun nel ruolo della antagonista Sadakat, Müfit Kayacan, conosciuto in Italia per aver interpretato Rıfat in Brave and Beautiful, Mehmet Polat, noto come Hatip da Terra Amara e Kuzey Gezer nel ruolo del piccolo Deniz.
Le riprese si sono svolte nel villaggio di Narlı, nel distretto di Midyat, nella provincia di Mardin.
Far away andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
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