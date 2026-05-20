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PROGRAMMI20 maggio 2026

Sarabanda Celebrity con Enrico Papi torna giovedì 21 maggio in prima serata su Italia 1

Giovedì 21 maggio in prima serata su Italia 1 torna il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Ecco gli ospiti della prima puntata
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La musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale - prodotto da Banijay Italia - che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo.

Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

La prima puntata vedrà un confronto esplosivo tra i due team composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido – e il secondo: Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini, Roberto Lipari.



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