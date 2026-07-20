La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 21 luglio dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il matrimonio tra Zerrin e Sedat viene annullato dopo il rapimento della ragazza, portata via da Kaya poco prima delle nozze.
Nel frattempo, Mine vuole far sapere ad Alya che lei e Cihan sono amanti, ma viene interrotta proprio dall'arrivo di quest'ultimo che con una scusa porta via Alya.
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