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Far Away

SERIE TV20 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 21 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 21 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 21 luglio dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 21 luglio

Nazmi Kirik (Nadim) in una scena di Far away
Nazmi Kirik (Nadim) in una scena di Far away

Il matrimonio tra Zerrin e Sedat viene annullato dopo il rapimento della ragazza, portata via da Kaya poco prima delle nozze.

Nel frattempo, Mine vuole far sapere ad Alya che lei e Cihan sono amanti, ma viene interrotta proprio dall'arrivo di quest'ultimo che con una scusa porta via Alya.

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