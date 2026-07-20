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Far Away

SERIE TV20 luglio 2026

Far away, la puntata del 20 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 20 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 20 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 20 luglio

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Ugur e Alya si concedono un momento di pausa nel bar dell'ospedale: Alya gli confida che Azem è il vero padre di Cihan. Sehmuz informa Cihan di aver visto i due parlare al bar, e Cihan li raggiunge. Chiede, infatti, a Mine di mandare via il dottor Ugur dall'ospedale e Alya origlia la conversazione.

Nel frattempo, a cena Sadakat dice a Kaya di lasciar perdere Zerrin e lo informa che Sedat è andato insieme alla sua famiglia dalla ragazza per chiederle ufficialmente la mano.

Kaya discute con Sedat e Sahin, mentre Cihan cerca di esortarlo a lasciar perdere la situazione.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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