Far away, la puntata del 17 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 17 su Canale 5.

Kadir informa Cihan e Alya che Kaya è fuori di sè. Zerrin rivela a Nare che Sahin ha aiutato il padre a tentare la fuga per impedirle di essere costretta a sposare Sedat. Tuttavia, confessa di aver ormai deciso di accettare quel matrimonio.

Kaya affronta Zerrin che gli comunica la sua decisione e litiga violentemente con Sedat. Tornato alla villa litiga con la madre. Nel frattempo Demir convince Sahin a riunire le famiglie e in quell'occasione il ragazzo dichiara che intende prendere possesso della sua parte di terre degli Albora.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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