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Far Away

SERIE TV16 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 17 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 17 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 17 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 17 luglio

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Appena rientrati alla villa, Cihan e Alya vengono informati da Kadir che Kaya è fuori di sé. L'uomo è uscito la sera prima e non vuole tornare a casa.

Nel mentre, Zerrin dice a Nare che Sahin ha collaborato al tentativo di fuga del padre solo per salvare lei dal matrimonio forzato con Sedat.

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