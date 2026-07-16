Appena rientrati alla villa, Cihan e Alya vengono informati da Kadir che Kaya è fuori di sé. L'uomo è uscito la sera prima e non vuole tornare a casa.

Nel mentre, Zerrin dice a Nare che Sahin ha collaborato al tentativo di fuga del padre solo per salvare lei dal matrimonio forzato con Sedat.

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