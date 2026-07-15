La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 16 luglio dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan ha contratto l'influenza e Alya si offre di prendersi cura di lui.
Ecmel tenta di fuggire dall'ospedale con l'aiuto di Sahin, ma Nare, al fine di evitare tutto ciò, avvisa la gendarmeria.
Sadakat convoca i suoi uomini per picchiare Sahin.
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