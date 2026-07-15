Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV15 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 16 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 16 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 16 luglio dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 16 luglio

Baris Yalcin (Erol) in una scena di Far away
Baris Yalcin (Erol) in una scena di Far away

Cihan ha contratto l'influenza e Alya si offre di prendersi cura di lui.

Ecmel tenta di fuggire dall'ospedale con l'aiuto di Sahin, ma Nare, al fine di evitare tutto ciò, avvisa la gendarmeria.

Sadakat convoca i suoi uomini per picchiare Sahin.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche