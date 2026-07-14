Far away: la verità su Boran, era figlio di Ecmel

Nare e Kaya scoprono che Boran era in realtà il figlio di Ecmel. Cihan costringe la madre a raccontare tutta la verità.

Sadakat era incinta di Boran quando decise di dirlo a Ecmel, il vero padre del bambino. Prima che potesse parlare, però, fu lui ad anticiparla, rivelandole che avrebbe sposato un'altra donna. Disperata, Sadakat lo supplicò di non abbandonarla: si gettò ai suoi piedi e lo implorò più volte. Ecmel, invece, la colpì, la picchiò e infine la spinse giù in un dirupo.

Fu il padre di Cihan e Nare a soccorrerla, portandola immediatamente in ospedale. Boran, contro ogni previsione, sopravvisse. Da quel momento, l'uomo si prese cura sia di Sadakat che del bambino, crescendo Boran come se fosse figlio suo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel video sotto, potete vedere la puntata del 14 luglio di Far away.