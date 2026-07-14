Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV14 luglio 2026

Far away: la verità su Boran, era figlio di Ecmel

Nel nuovo episodio di Far away in onda martedì 14 luglio su Canale 5, scopriamo che Boran era figlio di Ecmel
Condividi:

Nella nuova puntata della serie turca Far away (Uzak Şehir), in onda martedì 14 luglio, si scopre la verità su Boran.

Far away, chi è Boran?

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Nare e Kaya scoprono che Boran era in realtà il figlio di Ecmel. Cihan costringe la madre a raccontare tutta la verità.

Sadakat era incinta di Boran quando decise di dirlo a Ecmel, il vero padre del bambino. Prima che potesse parlare, però, fu lui ad anticiparla, rivelandole che avrebbe sposato un'altra donna. Disperata, Sadakat lo supplicò di non abbandonarla: si gettò ai suoi piedi e lo implorò più volte. Ecmel, invece, la colpì, la picchiò e infine la spinse giù in un dirupo.

Fu il padre di Cihan e Nare a soccorrerla, portandola immediatamente in ospedale. Boran, contro ogni previsione, sopravvisse. Da quel momento, l'uomo si prese cura sia di Sadakat che del bambino, crescendo Boran come se fosse figlio suo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel video sotto, potete vedere la puntata del 14 luglio di Far away.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche