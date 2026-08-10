Far away, la puntata del 10 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 10 agosto su Canale 5.

Nare informa la sua famiglia di voler divorziare, ma Sadakat è contraria a questa decisione. Cihan prende le difese della sorella e propone di parlare con Erol per avviare le pratiche per il divorzio. Kaya riesce a fuggire dalla villa e si reca da Demir per parlare e davanti a Zerrin getta l'anello a terra, rinunciando così a lei.

Kaya chiede ad Alya di non lavorare più nell'ospedale di Demir, ma Alya si rifiuta, perché non vuole rinunciare al suo lavoro. Cihan e Kaya, grazie anche all'aiuto di Erol, organizzano un'imboscata per prendere il carico di Demir. Ecmel e Halis cercano di convincere Sahin a collaborare con Demir per distruggere Cihan, ma Sahin è troppo furioso per quello che è stato fatto a sua sorella.

Cihan telefona a Sahin per chiedergli di incontrarsi.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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