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Far Away

SERIE TV10 agosto 2026

Far away, la puntata del 10 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 10 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 10 agosto su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 10 agosto

Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away
Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away

Nare informa la sua famiglia di voler divorziare, ma Sadakat è contraria a questa decisione. Cihan prende le difese della sorella e propone di parlare con Erol per avviare le pratiche per il divorzio. Kaya riesce a fuggire dalla villa e si reca da Demir per parlare e davanti a Zerrin getta l'anello a terra, rinunciando così a lei.

Kaya chiede ad Alya di non lavorare più nell'ospedale di Demir, ma Alya si rifiuta, perché non vuole rinunciare al suo lavoro. Cihan e Kaya, grazie anche all'aiuto di Erol, organizzano un'imboscata per prendere il carico di Demir. Ecmel e Halis cercano di convincere Sahin a collaborare con Demir per distruggere Cihan, ma Sahin è troppo furioso per quello che è stato fatto a sua sorella.

Cihan telefona a Sahin per chiedergli di incontrarsi.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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