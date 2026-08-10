Far away, le trame della settimana dal 17 al 21 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 agosto durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Fikriye sviene e viene portata in ospedale dopo essersi confrontata con Alya. Quando Alya la vede arrivare, chiede informazioni sulle sue condizioni di salute e viene a sapere che Fikriye ha un tumore.
Finalmente Alya e Cihan riescono a trovare Deniz e tornano a casa dopo un faticoso salvataggio del bambino. Kaya incontra Zerrin in un locale insieme a Demir.
Alya e Cihan raggiungono Fikriye e la invitano a stare alla Villa con loro per il periodo in cui sarà in cura.
Sadakat chiede ad Hasan dove si trova Ugur perché vuole ucciderlo, ma Fikriye ascolta la conversazione e avvisa subito Alya, che decide di fermarla.
Il giorno della circoncisione di Deniz è arrivato e, come tradizione, gli Albora festeggiano. Nel frattempo si fa viva Mine, piena di rancore.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google