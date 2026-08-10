Far away, le trame della settimana dal 17 al 21 agosto

Fikriye sviene e viene portata in ospedale dopo essersi confrontata con Alya. Quando Alya la vede arrivare, chiede informazioni sulle sue condizioni di salute e viene a sapere che Fikriye ha un tumore.



Finalmente Alya e Cihan riescono a trovare Deniz e tornano a casa dopo un faticoso salvataggio del bambino. Kaya incontra Zerrin in un locale insieme a Demir.



Alya e Cihan raggiungono Fikriye e la invitano a stare alla Villa con loro per il periodo in cui sarà in cura.



Sadakat chiede ad Hasan dove si trova Ugur perché vuole ucciderlo, ma Fikriye ascolta la conversazione e avvisa subito Alya, che decide di fermarla.



Il giorno della circoncisione di Deniz è arrivato e, come tradizione, gli Albora festeggiano. Nel frattempo si fa viva Mine, piena di rancore.

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