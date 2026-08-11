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Far Away

SERIE TV11 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 12 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 12 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 12 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 12 agosto

Sinem Ünsal (Alya) in una scena di Far Away
Sinem Ünsal (Alya) in una scena di Far Away

Demir scopre che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con della farina e va su tutte le furie.

Ugur chiede ad Alya un incontro per parlare e le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel.

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