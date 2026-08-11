La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 12 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Demir scopre che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con della farina e va su tutte le furie.
Ugur chiede ad Alya un incontro per parlare e le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel.
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