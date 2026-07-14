Far away, la puntata del 14 luglio in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 14 luglio su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Sadakat improvvisamente ha uno strano incontro in ospedale, ritrova un uomo che ha conosciuto quando era incinta di Boran. Teme che lui possa riconoscerla.
A quel punto, durante una lite familiare, Cihan sprona la madre a raccontare tutta la verità. La rivelazione sconvolge i presenti: anche Nare e Kaya scoprono che Boran era figlio di Ecmel.
Sahin raggiunge il padre in ospedale per convincerlo a rinunciare alle nozze tra Zerrin e Sedat. Ecmel accetta a condizione che la figlia non veda mai più Kaya e che Sahin lo aiuti a fuggire dall'ospedale. Infine, Mine invita Alya a casa sua per avere altre informazioni sul rapporto della donna con Cihan.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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