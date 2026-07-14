Far away, la puntata del 14 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 14 luglio su Canale 5.

Sadakat improvvisamente ha uno strano incontro in ospedale, ritrova un uomo che ha conosciuto quando era incinta di Boran. Teme che lui possa riconoscerla.

A quel punto, durante una lite familiare, Cihan sprona la madre a raccontare tutta la verità. La rivelazione sconvolge i presenti: anche Nare e Kaya scoprono che Boran era figlio di Ecmel.

Sahin raggiunge il padre in ospedale per convincerlo a rinunciare alle nozze tra Zerrin e Sedat. Ecmel accetta a condizione che la figlia non veda mai più Kaya e che Sahin lo aiuti a fuggire dall'ospedale. Infine, Mine invita Alya a casa sua per avere altre informazioni sul rapporto della donna con Cihan.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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