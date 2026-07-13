Far away, la puntata del 13 luglio in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 13 luglio su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Alya sta per partire per Ney York con suo figlio ma, una volta giunta ai controlli, decide di fermarsi. Cihan l'ha seguita fin dentro l'aeroporto per osservarla.
Deniz vede Cihan e corre ad abbracciarlo. Alla fine Alya prende la decisione di non partire e torna alla villa insieme a Cihan. Kaya vuole parlare con Zerrin, ma la ragazza gli chiede di andare via. Infine, Fidan informa Kaya che vogliono dare Zerrin in sposa a Sedat.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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