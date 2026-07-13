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Far Away

SERIE TV13 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 14 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 14 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 14 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 14 luglio

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Sadakat mentre si trova in ospedale, incontra un uomo che ha conosciuto quando era incinta di Boran e teme che lui l'abbia riconosciuta.

Cihan, durante un litigio in famiglia, invita la madre a confessare la verità e Nare e Kaya vengono a sapere che Boran in realtà era figlio di Ecmel. Inoltre Sahin si reca in ospedale per convincere suo padre a non dare Zerrin in sposa a Sedat.

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