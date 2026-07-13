La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 14 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sadakat mentre si trova in ospedale, incontra un uomo che ha conosciuto quando era incinta di Boran e teme che lui l'abbia riconosciuta.
Cihan, durante un litigio in famiglia, invita la madre a confessare la verità e Nare e Kaya vengono a sapere che Boran in realtà era figlio di Ecmel. Inoltre Sahin si reca in ospedale per convincere suo padre a non dare Zerrin in sposa a Sedat.
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