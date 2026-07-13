Sadakat mentre si trova in ospedale, incontra un uomo che ha conosciuto quando era incinta di Boran e teme che lui l'abbia riconosciuta.

Cihan, durante un litigio in famiglia, invita la madre a confessare la verità e Nare e Kaya vengono a sapere che Boran in realtà era figlio di Ecmel. Inoltre Sahin si reca in ospedale per convincere suo padre a non dare Zerrin in sposa a Sedat.

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