Alya si trova in aeroporto insieme a suo figlio, decisa a prendere il volo per New York, quando, però, arriva al controllo passaporti si ferma. Deniz si accorge che Cihan è lì e corre ad abbracciarlo. Alla fine Alya decide di non partire e torna alla villa insieme a Cihan.

Intanto Sadakat accusa un malore e Alya le consiglia di sottoporsi a una visita cardiologica. Nel frattempo, Kaya scopre che Zerrin potrebbe essere promessa in sposa a Sedat e decide di affrontare Ecmel.

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