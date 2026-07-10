La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya si trova in aeroporto insieme a suo figlio, decisa a prendere il volo per New York, quando, però, arriva al controllo passaporti si ferma. Deniz si accorge che Cihan è lì e corre ad abbracciarlo. Alla fine Alya decide di non partire e torna alla villa insieme a Cihan.
Intanto Sadakat accusa un malore e Alya le consiglia di sottoporsi a una visita cardiologica. Nel frattempo, Kaya scopre che Zerrin potrebbe essere promessa in sposa a Sedat e decide di affrontare Ecmel.
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