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Far Away

SERIE TV10 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 13 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 13 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 13 luglio

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Alya si trova in aeroporto insieme a suo figlio, decisa a prendere il volo per New York, quando, però, arriva al controllo passaporti si ferma. Deniz si accorge che Cihan è lì e corre ad abbracciarlo. Alla fine Alya decide di non partire e torna alla villa insieme a Cihan.

Intanto Sadakat accusa un malore e Alya le consiglia di sottoporsi a una visita cardiologica. Nel frattempo, Kaya scopre che Zerrin potrebbe essere promessa in sposa a Sedat e decide di affrontare Ecmel.

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