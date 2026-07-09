Natalia Paragoni è in ospedale per la quarta chemioterapia. Sempre accanto a lei il compagno Andrea Zelletta. È stato il dj, 33 anni, a pubblicare uno scatto con la compagna, 28 anni. Nella foto sono in sala d'attesa e indossano le mascherine protettive. "Pronta per la quarta infusione", ha scritto l'influencer nelle sue storie Instagram. In precedenza Natalia Paragoni aveva spiegato come per lei sia più rassicurante chiamare "infusioni" le sedute di chemioterapia.



Lo scorso giugno, Natalia Paragoni aveva annunciato di essere in cura per un tumore: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me".

Sui social era arrivato il sostegno di Andrea Zelletta che in un post ha scritto: "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca. Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi".

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono legati dal 2019 dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne. Nel 2023 sono diventati genitori di Ginevra e a maggio del 2026 è nata Beatrice. Durante la seconda gravidanza, l'influencer aveva parlato di un problema di salute: "È uscito questo bozzo, questa palla, che dall'ecografia fatta la settimana scorsa, è un linfonodo grosso. Mi sono preoccupata, mi hanno detto di fare la biopsia. Mi hanno prelevato il tessuto dal linfonodo ingrossato di quattro centimetri. Tra dieci giorni capiamo cos'è".



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.