Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori per la seconda volta . La coppia ha annunciato la nascita della seconda figlia Beatrice tramite un post congiunto condiviso su Instagram. L'ex tronista, 32 anni, e l'influencer, 28 anni, sono già genitori di Ginevra, venuta al mondo a luglio del 2023 .

L'annuncio dell'arrivo del secondo figlio era arrivato lo scorso dicembre con un ironico video condiviso sui social da Natalia Paragoni insieme al compagno Andrea Zelletta. "Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza", si leggeva nella didascalia del post. E sempre con ironia la coppia aveva annunciato che era in arrivo una seconda femminuccia.

Ad aprile, Natalia Paragoni aveva raccontato ai suoi follower di essere in ospedale per una biopsia dopo aver scoperto di avere un linfonodo sospetto all'altezza del collo: "Da circa un mesetto, è uscito questo bozzo, questa palla, che dall'ecografia fatta la settimana scorsa, è un linfonodo grosso. Mi sono preoccupata, mi hanno detto di fare la biopsia. Stanotte non ho dormito nulla perché io ho paura degli aghi e poi ero agitata per la bimba".

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si raccontano a Verissimo



Ospiti a Verissimo, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avevano condiviso le emozioni dell'esperienza del parto che aveva portato alla nascita della loro prima figlia Ginevra. "Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti", aveva detto l'influencer. Il dj aveva aggiunto: "Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale. Per Natalia è stata tosta, ma è finita con un'esplosione d'amore".