Andrea Zelletta e Natalia Paragoni svelano il sesso del secondo figlio

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano un'altra femminuccia. A svelarlo è la coppia con un divertente video sui social. "Andrea beato fra le donne. Non vediamo l’ora", è la didascalia del filmato in cui appare anche Ginevra, la loro prima figlia.



Insieme dal 2019 dopo la scelta di Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta nel 2023. A dicembre del 2025 hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio.



Ospiti a Verissimo, avevano condiviso le emozioni dopo la nascita di Ginevra. "Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti", aveva confessato l'influencer.

Il dj aveva assistito al parto: "Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale. Per Natalia è stata tosta, ma è finita con un'esplosione d'amore".