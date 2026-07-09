Rania di Giordania di nuovo nonna: la principessa Iman diventerà mamma bis

Rania di Giordania diventerà nonna per la terza volta. La figlia Iman è in attesa del secondogenito. Ad annunciarlo è stata la stessa regina. "Il club dei nipoti si allarga e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e per Amina, che presto diventerà sorella maggiore", ha scritto Rania di Giordania, 55 anni, pubblicando uno scatto di Iman con il marito e la loro primogenita che accarezza il pancione della mamma.

Rania al-Yasin ha sposato nel 1993 il re di Giordania Abd Allah II. La coppia ha quattro figli: il principe Ḥusayn (1994), la principessa Iman (1996), la principessa Salma (2000) e il principe Hashim (2005). Il re e la regina di Giordania sono nonni di Iman (2024) - figlia del primogenito ed erede al trono Husayn e della moglie Rajwa - e di Amina (2025), primogenita di Iman e del marito Jameel, ora in attesa del secondo figlio.