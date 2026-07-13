Far away, le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 luglio durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Ugur si siede a bere una cosa insieme ad Alya alla caffetteria dell'ospedale, e parlando delle loro vite, Alya gli dice che era il padre di Cihan. Sehmuz informa subito Cihan di aver visto Alya e il dottor Ugur parlare.
Le nozze tra Zerrin e Sedat saltano a causa del rapimento della ragazza: Kaya si intrufola di nascosto e la porta via.
Alla villa degli Albora si presentano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, con le loro guardie al seguito, per cercare Kaya e Zerrin. I due, però, si stanno nascondendo altrove.
Mine tenta di riallacciare il rapporto con Cihan, ma lui è irremovibile.
Kadir ha accompagnato Alya da Kaya e Zerrin e la donna scopre che i due ragazzi stanno per sposarsi. Zerrin propone ad Alya di farle da testimone di nozze.
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