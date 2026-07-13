Far away, le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Ugur si siede a bere una cosa insieme ad Alya alla caffetteria dell'ospedale, e parlando delle loro vite, Alya gli dice che era il padre di Cihan. Sehmuz informa subito Cihan di aver visto Alya e il dottor Ugur parlare.



Le nozze tra Zerrin e Sedat saltano a causa del rapimento della ragazza: Kaya si intrufola di nascosto e la porta via.



Alla villa degli Albora si presentano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, con le loro guardie al seguito, per cercare Kaya e Zerrin. I due, però, si stanno nascondendo altrove.



Mine tenta di riallacciare il rapporto con Cihan, ma lui è irremovibile.



Kadir ha accompagnato Alya da Kaya e Zerrin e la donna scopre che i due ragazzi stanno per sposarsi. Zerrin propone ad Alya di farle da testimone di nozze.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE