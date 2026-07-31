La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 3 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya si confronta con l'avvocato Talat riguardo alla causa di divorzio, e gli chiede di organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Qui Talat dice a Cihan che Alya lo ha informato della relazione con Mine. Inoltre loro non presenteranno la questione in tribunale se Cihan acconsentirà al divorzio.
Sahin sospetta che Ecmel e Fidan la stiano costringendo Zerrin a sposare Demir. Ozkan origlia la conversazione e riferisce tutto a Sadakat. Zerrin e Nare si incontrano, però la ragazza non cambia idea, e confessa che Demir possiede un video che potrebbe scagionare Sahin.
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