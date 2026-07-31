Alya si confronta con l'avvocato Talat riguardo alla causa di divorzio, e gli chiede di organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Qui Talat dice a Cihan che Alya lo ha informato della relazione con Mine. Inoltre loro non presenteranno la questione in tribunale se Cihan acconsentirà al divorzio.

Sahin sospetta che Ecmel e Fidan la stiano costringendo Zerrin a sposare Demir. Ozkan origlia la conversazione e riferisce tutto a Sadakat. Zerrin e Nare si incontrano, però la ragazza non cambia idea, e confessa che Demir possiede un video che potrebbe scagionare Sahin.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google