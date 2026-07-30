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Far Away

SERIE TV30 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 31 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 31 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 31 luglio dalle 16:05 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 31 luglio

Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away
Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away

Cihan decide di lasciare Mine. Disperata, la donna torna in ospedale per offrire il proprio aiuto ad Alya, proponendosi di trovarle un avvocato. Alya, però, rifiuta.

A casa di Zerrin, Fidan cerca di convincere la figlia ad accettare la proposta di matrimonio di Demir.

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