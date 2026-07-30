La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 31 luglio dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan decide di lasciare Mine. Disperata, la donna torna in ospedale per offrire il proprio aiuto ad Alya, proponendosi di trovarle un avvocato. Alya, però, rifiuta.
A casa di Zerrin, Fidan cerca di convincere la figlia ad accettare la proposta di matrimonio di Demir.
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