Far away, la puntata del 29 luglio in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 29 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Kaya è deciso a riconquistare Zerrin e si mette in viaggio con Kadir, che tenta di fargli cambiare idea. Lungo la strada per Dargecit, i due vengono fermati dagli uomini di Sedat Nalhanoglu. Sedat finge di ritirarsi ma investe Kadir con l'auto.
Zerrin riceve un proiettile come promessa di vendetta del padre. Nel frattempo Fidan ha un malore e Demir sfrutta la situazione per chiedere la mano di Zerrin, garantendo in cambio la liberazione di Sahin.
Infine, Cihan sorprende Ugur mentre parla male di lui con Alya e lo affronta verbalmente, spingendo la donna a convocare lui e Mine in una caffetteria per firmare i documenti del divorzio.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google