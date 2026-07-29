Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV29 luglio 2026

Far away, la puntata del 29 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 29 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 29 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 29 luglio

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Kaya è deciso a riconquistare Zerrin e si mette in viaggio con Kadir, che tenta di fargli cambiare idea. Lungo la strada per Dargecit, i due vengono fermati dagli uomini di Sedat Nalhanoglu. Sedat finge di ritirarsi ma investe Kadir con l'auto.

Zerrin riceve un proiettile come promessa di vendetta del padre. Nel frattempo Fidan ha un malore e Demir sfrutta la situazione per chiedere la mano di Zerrin, garantendo in cambio la liberazione di Sahin.

Infine, Cihan sorprende Ugur mentre parla male di lui con Alya e lo affronta verbalmente, spingendo la donna a convocare lui e Mine in una caffetteria per firmare i documenti del divorzio.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche